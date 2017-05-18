Хакеры украли данные миллионов гурманов

В результате хакерской атаки злоумышленники получили данные 17 миллионов пользователей сервиса по поиску и подбору ресторанов Zomato, передает Life.ru. Сотрудники службы безопасности компании уверяют, что данных платежных карт злоумышленникам получить не удалось. Более того, после атаки все затронутые атакой пользователи были принудительно отключены от серверов, а их коды сброшены. Сейчас все аккаунты находятся в безопасности.