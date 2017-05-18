В Сеть утекли фото нового iPhone 8

В интернете появились новые снимки макета iPhone 8. Эксперты полагают, что макет был создан по утвержденным в Apple чертежам, по которым будут производить iPhone 8.

В новом смартфоне Apple задняя крышка выполнена из стекла, а двойная камера будет вертикальной. Судя по изображениям, 3,5-миллиметровый разъем отсутствует, как и у его предшественника iPhone 7.

Вместе с тем, на макете нет кнопки Home со сканером TouchID. возможно, Apple встроит сканер отпечатков пальцев в экран, а не в заднюю крышку смартфона, как предполагалось ранее, сообщает портал BGR.

В сентябре Apple представит сразу три iPhone. Модели iPhone 7s и iPhone 7s Plus станут обновленными версиями уже существующих смартфонов, а iPhone 8 будет от них заметно отличаться. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. По предварительной информации, iPhone 8 со 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 999 долларов.

Напомним, ранее инженеры компании Apple научилась заряжать аккумуляторы по Wi-Fi. Они сумели преобразовывать радиосигнал в электроэнергию. Компания уже оформила патент на свое изобретение. Разработка представляет собой систему беспроводной зарядки с использованием двухдиапазонных патч-антенн.

Как писали Dni.rru, ноу-хау позволит зарядить смартфон или планшет без подключения к розетке. Время выхода устройства на рынок пока неизвестно. Однако сообщается, что iPhone 8 будет первым смартфоном компании с беспроводной зарядкой.