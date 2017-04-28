В Apple создали "бесконечную батарею" для нового iPhone

Инженеры компании Apple научилась заряжать аккумуляторы по Wi-Fi. Они сумели преобразовывать радиосигнал в электроэнергию.

Компания уже оформила патент на свое изобретение. Разработка представляет собой систему беспроводной зарядки с использованием двухдиапазонных патч-антенн.

Ноу-хау позволит зарядить смартфон или планшет без подключения к розетке. Отмечается, что новая технология почти не имеет ограничений по частотам и будет работать с любыми роутерами, не создавая им дополнительной нагрузки, сообщает PatentlyApple. В качестве источника питания будет задействован сигнал Wi-Fi маршрутизатора, вблизи которого окажется iPhone.



Apple's Fifth Wireless Charging Patent for 2017 Comes to Light Focused on Wireless Patch Antennas https://t.co/oykEo5ugc3 pic.twitter.com/0uep4ew8li — Patently Apple (@PatentlyApple) 27 апреля 2017 г.

Заявка на данный патент от Apple была подана еще в четвертом квартале 2015 года. Время выхода устройства на рынок пока неизвестно. Однако сообщается, что iPhone 8 будет первым смартфоном компании с беспроводной зарядкой. Ранее в Сеть просочилась информация о внешнем виде аппарата.

Как писали Dni.Ru, блогер Бенджамин Гескин разместил в своем аккаунте в Twitter фотографии макета корпуса реального iPhone 8. Опубликованные снимки опровергают информацию о переносе сенсора отпечатков пальцев на заднюю панель.

Напомним, ранее блогер Сонни Диксон опубликовал в социальной сети Twitter чертежи задней панели нового смартфона iPhone 8. Согласно данным на снимке, размеры корпуса нового смартфона – 149,5 миллиметра в длину и 72,5 миллиметра в ширину.