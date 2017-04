В Apple создали "бесконечную батарею" для нового iPhone

Компания уже оформила патент на свое изобретение. Разработка представляет собой систему беспроводной зарядки с использованием двухдиапазонных патч-антенн.

Ноу-хау позволит зарядить смартфон или планшет без подключения к розетке. Отмечается, что новая технология почти не имеет ограничений по частотам и будет работать с любыми роутерами, не создавая им дополнительной нагрузки, сообщает PatentlyApple. В качестве источника питания будет задействован сигнал Wi-Fi маршрутизатора, вблизи которого окажется iPhone.



Apple's Fifth Wireless Charging Patent for 2017 Comes to Light Focused on Wireless Patch Antennas https://t.co/oykEo5ugc3 pic.twitter.com/0uep4ew8li