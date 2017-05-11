Названа дата начала продаж Nokia 3310

Компания HMD Global объявила дату начала продаж телефона Nokia 3310. Первыми новинку протестируют жители Великобритании – там аппарат можно будет приобрести уже 24 мая.

Через два дня, 26 мая, телефон появится в Германии, а 5 июня – в Нидерландах и Бельгии, передает портал TechRadar. Точная дата начала продаж Nokia 3310 в России неизвестна. В компании сообщили, что россияне смогут приобрести аппарат во втором квартале 2017 года.