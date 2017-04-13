Мужчины теряют работу из-за компьютерных игр

Экономисты из университетов в Принстоне, Чикаго и Рочестере (США) установили крепкую связь между уровнем безработицы в среде молодых мужчин и их занятиями в свободное время. Оказалось, что подавляющее число безработных предпочитают бежать от реальности в виртуальный мир компьютерных игр.

Согласно исследованию, с 2000 года доля работающих молодых людей без высшего образования значительно сократилась. Многие из них не женаты и проживают вместе с родителями.

У этих безработных есть масса свободного времени, 75% которого они посвящают компьютерным играм и другим электронным развлечениям, сообщает Lifehacker. Отмечается, что поскольку игры становятся все более сложными, они нередко требуют больше 100 часов, чтобы дойти до финиша.

Один из ведущих авторов исследования Эрик Херст отмечает, что если в 1980-х двадцатилетний юноша не работал, то чувствовал себя в изоляции, поскольку кроме просмотра телевизора заняться ему дома было нечем. "Теперь, если вы не работаете, вы проводите время в социальных сетях, играете в интерактивные компьютерные игры, и это куда привлекательней работы", – заявил Херст.

Он констатировал, что игры дают все, в чем человек нуждается – удовлетворение, социальное взаимодействие и достижение цели. "Кто же откажется посвятить все свое время играм, кино и книгам? Я и сам с удовольствием с головой погрузился бы в Persona 5", – говорит Эрик.

При этом авторы исследования отмечают, что компьютерные игры не являются единственной причиной роста безработицы среди молодежи. Скорее всего, это побочный эффект существующей экономической модели и следствие роста популярности игр.