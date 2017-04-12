У iPhone 7 обнаружили неприятный сюрприз

В Сети пользователь iPhone 7 Plus цвета "черный оникс" пожаловался на необычную проблему, с которой он столкнулся в процессе эксплуатации смартфона. Оказалось, что задняя панель телефона очень быстро приходит в негодность.

Как рассказал один из пользователей форума Reddit, он приобрел iPhone 7 Plus в основном из-за глянцевого черного цвета. "Я наслаждался видом своего телефона, а потому везде носил его без чехла", – отметил мужчина.

Однако очень скоро задняя панель смартфона приобрела "не товарный" вид – на ней появились многочисленные царапины, а легендарный символ Apple в виде яблока и вовсе стерся. В доказательство пользователь опубликовал фото смартфона.

Чтобы прояснить ситуацию и, возможно, потребовать заменить телефон, его владелец обратился в фирменный салон Apple. Первоначально сотрудники магазина заявили, что "никогда ничего подобного не видели", а затем заключили, что смартфон просто "естественным образом" износился. "Я не расстроен, но думаю, что подобные изменения могут вызвать у других пользователей гораздо больше раздражения", – добавил владелец iPhone.

Напомним, ранее эксперты протестировали Samsung Galaxy S8 и iPhone 7 на прочность. При этом, "яблочное" устройство проиграло в состязании. После падения с высоты в 1,5 метра экран iPhone 7 покрылся трещинами и он перестал включаться. А Samsung Galaxy S8 достойно выдержал испытание и продолжил функционировать.