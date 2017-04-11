iPhone 7 обогнал по мощности Samsung Galaxy S8

Проведено тестирование производительности флагманских смартфонов Apple и Samsung. Оказалось, что iPhone 7 мощнее своего соперника Galaxy S8.

Исследование провел блогер. Он замерял время, которое требуется на последовательный запуск различных приложений в смартфонах. Кроме того, он сравнил скорость включения обоих устройств.

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По результатам всех экспериментов, iPhone оказался гораздо быстрее своего конкурента. Блогер продемонстрировал возможности обоих гаджетов на своем авторском YouTube-канале EverythingApplePro.

Напомним, ранее эксперты провели краш-тест нового смартфона Samsung Galaxy S8, сравнив его прочность с iPhone 7. Оба телефона бросили на бетонное покрытие с высоты 1,5 метра.

После того, как телефоны упали на ребро, они не получили каких-либо значительных повреждений. Но при падении экраном вниз стеклоiPhone 7 покрылось трещинами, а вот Galaxy S8 оказался прочнее и получил лишь несколько сколов по углам фронтальной панели. Кроме того, после удара об бетон iPhone 7 перестал включаться, а его соперник продолжил функционировать.

Как писали Dni.ru, по данным аналитиков, цены на флагманский iPhone 7 и популярную модель Samusng Galaxy S7 опустились на рекордно низкий уровень. По сравнению со стартом продаж теперь их можно купить на 35% и 57% дешевле соответственно.