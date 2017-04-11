iPhone 7 обогнал по мощности Samsung Galaxy S8
Исследование провел блогер. Он замерял время, которое требуется на последовательный запуск различных приложений в смартфонах. Кроме того, он сравнил скорость включения обоих устройств.
По результатам всех экспериментов, iPhone оказался гораздо быстрее своего конкурента. Блогер продемонстрировал возможности обоих гаджетов на своем авторском YouTube-канале EverythingApplePro.
Напомним, ранее эксперты провели краш-тест нового смартфона Samsung Galaxy S8, сравнив его прочность с iPhone 7. Оба телефона бросили на бетонное покрытие с высоты 1,5 метра.
После того, как телефоны упали на ребро, они не получили каких-либо значительных повреждений. Но при падении экраном вниз стеклоiPhone 7 покрылось трещинами, а вот Galaxy S8 оказался прочнее и получил лишь несколько сколов по углам фронтальной панели. Кроме того, после удара об бетон iPhone 7 перестал включаться, а его соперник продолжил функционировать.
Как писали Dni.ru, по данным аналитиков, цены на флагманский iPhone 7 и популярную модель Samusng Galaxy S7 опустились на рекордно низкий уровень. По сравнению со стартом продаж теперь их можно купить на 35% и 57% дешевле соответственно.
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