Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность

Эксперты провели краш-тест нового смартфона Samsung Galaxy S8, сравнив его прочность с iPhone 7. Оба телефона бросили на бетонное покрытие с высоты 1,5 метра.

После того, как смартфоны упали на ребро, они не получили каких-либо значительных повреждений. Однако при падении экраном вниз стеклоiPhone 7 покрылось трещинами, а вот Galaxy S8 оказался прочнее и получил лишь несколько сколов по углам фронтальной панели.

Кроме того, после удара об бетон iPhone 7 перестал включаться, а его соперник продолжил функционировать. Соответствующее видео испытания было опубликовано на YouTube-канале TechRax.