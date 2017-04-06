Galaxy S8 и iPhone 7 сравнили на прочность
После того, как смартфоны упали на ребро, они не получили каких-либо значительных повреждений. Однако при падении экраном вниз стеклоiPhone 7 покрылось трещинами, а вот Galaxy S8 оказался прочнее и получил лишь несколько сколов по углам фронтальной панели.
Кроме того, после удара об бетон iPhone 7 перестал включаться, а его соперник продолжил функционировать. Соответствующее видео испытания было опубликовано на YouTube-канале TechRax.
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