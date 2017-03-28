В iPhone появилась долгожданная функция
В новом обновлении операционной системы iOS смартфоны получили приложение Find My AirPods, сообщает РИА "ФАН". Найти эту опцию можно в разделе Find iPhone.
После включения функции смартфон устанавливает связь с наушниками и показывает их местоположение на карте. Более того, приложение может дистанционно воспроизвести через них музыку, что значительно облегчит процесс поиска.
Более того, в настройках системы появился новый раздел безопасности, в котором можно управлять учетными записями iCloud, платежными системами и прочими опциями. Также в разделе "Карты" при наличии в смартфоне технологии 3D Touch можно узнать прогноз погоды для конкретной территории.
Напомним, в декабре 2016 года специалисты признали AirPods наименее восстанавливаемыми – они получили 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. По словам экспертов, любой доступ к компонентам наушников от Apple невозможен без повреждения внешнего корпуса.
AirPods ищутся из программы “Найти iPhone” pic.twitter.com/ovQpaQvite— Масаки (@iam_Masaki) 27 марта 2017 г.
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