В iPhone появилась долгожданная функция

Корпорация Apple обрадовала своих поклонников новой функцией для iPhone. Теперь владельцы смартфонов смогут без труда найти свои Bluetooth-наушники.

В новом обновлении операционной системы iOS смартфоны получили приложение Find My AirPods, сообщает РИА "ФАН". Найти эту опцию можно в разделе Find iPhone.

После включения функции смартфон устанавливает связь с наушниками и показывает их местоположение на карте. Более того, приложение может дистанционно воспроизвести через них музыку, что значительно облегчит процесс поиска.

Более того, в настройках системы появился новый раздел безопасности, в котором можно управлять учетными записями iCloud, платежными системами и прочими опциями. Также в разделе "Карты" при наличии в смартфоне технологии 3D Touch можно узнать прогноз погоды для конкретной территории.

Напомним, в декабре 2016 года специалисты признали AirPods наименее восстанавливаемыми – они получили 0 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности. По словам экспертов, любой доступ к компонентам наушников от Apple невозможен без повреждения внешнего корпуса.