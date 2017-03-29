Трамп отказался от Android ради "безопасного" iPhone

Президент США Дональда Трамп решил уйти от использования смартфонов на платформе Android, предпочтя им iPhone. Как сообщает издание The Verge, поступок главы Белого дома обусловлен соображениями безопасности.

Переход Трампа на новую платформу был подтвержден директором по социальным сетям в администрации американского лидера Дэном Скавино-младшим. По его словам, президент США использует смартфон фирмы Apple уже в течение пары недель.

Ранее читатели с аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях заметили, что некоторые из его твитов были отправлены не с Samsung Galaxy S3, а с iPhone, из-за чего у некоторых пользователей Сети закрались сомнения в их подлинности. Позже Скавино-младший подтвердил, что все последние опубликованные американским лидером сообщения в социальных сетях были созданы им при помощи iPhone.

Как отмечает издание The Verge, ранее главу американского государства раскритиковали за использование южнокорейского бренда. При этом многие предполагали, что он сменит марку своего телефона сразу после инаугурации, однако и после вступления в должность главы Белого дома Трамп не изменил своим вкусам.





Затем в феврале двое сенаторов обратились к министру обороны США Джеймсу Мэттису, в котором заявили об уязвимости смартфона Трампа на платформе Android для хакерских атак. Также причиной озабоченности стал случай, когда американский лидер во время брифинга по ядерной программе КНДР использовал фонарик на своем смартфоне, чтобы подсветить некоторые секретные документы.

Напомним, в ходе своей предвыборной программы нынешний американский лидер призвал бойкотировать продукции фирмы Apple. Гнев Трампа вызвало то, что компания отказалась предоставить спецслужбам личные данные убившего 14 человек во время теракта в Калифорнии террориста. "Бойкотируйте Apple пока они не предоставят эту информацию", – заявил Трамп на одной из встреч со своими избирателями.

Ранее СМИ писали, что недавние новые утечки информации со стороны WikiLeaks о кибершпионаже и взломе электронных устройств американскими спецслужбами показывают, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) еще с 2008 года внедрилось в цепь поставок смартфонов фирмы Apple.

