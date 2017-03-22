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Кремль хочет запретить соцсети детям до 14

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым рассмотреть варианты контроля за детьми в соцсетях. К ним относится и запрет заводить аккаунты до достижения 14 лет.
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Кузнецова поддерживает инициативу детского омбудсмена Пензенской области Елены Столяровой. Именно она ранее предложила разрешать детям заводить странички лишь по достижении данного возраста.

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"Родителям никто не запрещает запрещать. Если этот запрос от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты", – цитирует Кузнецову РИА Новости. Вместе с тем она попросила не забывать о том, что глобальная Сеть может выступать в качестве инструмента образовательного процесса.

В свою очередь, советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что если инициатива о запрете детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях будет одобрена, необходимо предоставить механизм ее осуществления. "Я не за и не против, я хотел бы посмотреть, как будет реализован механизм", - приводит слова Клименко Life.ru.

Также он напомнил, что ограничения при регистрации на некоторых сайтах есть и сейчас. Пользователя спрашивают, есть ли ему 14 лет. А для того, чтобы этого требовал закон, необходимо предложить четкую процедуру реализации запрета. "Без механизма это просто декларации", – заключил Герман Клименко.

Отметим, что в последнее время в соцсетях активно распространяется игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки стали делиться хэштегами, которые отсылают к так называемым группам смерти, ставшим причиной ряда самоубийств среди несовершеннолетних.

Автор: Людмила Фоканова22 марта 2017, 16:31

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