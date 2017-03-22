Кремль хочет запретить соцсети детям до 14

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым рассмотреть варианты контроля за детьми в соцсетях. К ним относится и запрет заводить аккаунты до достижения 14 лет.

Кузнецова поддерживает инициативу детского омбудсмена Пензенской области Елены Столяровой. Именно она ранее предложила разрешать детям заводить странички лишь по достижении данного возраста.

"Родителям никто не запрещает запрещать. Если этот запрос от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты", – цитирует Кузнецову РИА Новости. Вместе с тем она попросила не забывать о том, что глобальная Сеть может выступать в качестве инструмента образовательного процесса.

В свою очередь, советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что если инициатива о запрете детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях будет одобрена, необходимо предоставить механизм ее осуществления. "Я не за и не против, я хотел бы посмотреть, как будет реализован механизм", - приводит слова Клименко Life.ru.

Также он напомнил, что ограничения при регистрации на некоторых сайтах есть и сейчас. Пользователя спрашивают, есть ли ему 14 лет. А для того, чтобы этого требовал закон, необходимо предложить четкую процедуру реализации запрета. "Без механизма это просто декларации", – заключил Герман Клименко.

Отметим, что в последнее время в соцсетях активно распространяется игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки стали делиться хэштегами, которые отсылают к так называемым группам смерти, ставшим причиной ряда самоубийств среди несовершеннолетних.