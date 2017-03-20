Мединский добрался до "ВКонтакте"

Министр культуры России Владимир Мединский завел официальную страницу в социальной сети "ВКонтакте". Чиновник принял такое решение после встречи с популярными блогерами рунета.

"Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а Министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры", – написал Мединский в своем первом сообщении в социальной сети. Напомним, помимо профиля "ВКонтакте", у министра культуры есть личный микроблог в Twitter и собственный сайт.

