Мединский добрался до "ВКонтакте"

Министр культуры России Владимир Мединский завел официальную страницу в социальной сети "ВКонтакте". Чиновник принял такое решение после встречи с популярными блогерами рунета.
"Этим сообщением я официально открываю свою персональную страничку в сети, а Министерство культуры начинает сотрудничество с популярными видеоблогерами в целях популяризации и распространения отечественной культуры", – написал Мединский в своем первом сообщении в социальной сети. Напомним, помимо профиля "ВКонтакте", у министра культуры есть личный микроблог в Twitter и собственный сайт.
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