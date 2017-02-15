Девушки отшивают парней с Android

Специалисты провели исследование, чтобы узнать, что именно снижает шансы мужчин на успех у девушек во время свидания. Выяснилось, что многие представительницы прекрасного пола обращают внимание на телефон потенциального жениха.

Специалистами был проведен масштабный опрос, по результатам которого выяснилось, что любовь к Android-смартфонам может стать причиной одиночества. Исследователи считают, что этот гаджет отталкивает девушек.

Оказалось, что для многих представительниц прекрасного пола Android выглядит признаком бедности, а значит, их обладатели не удостоятся второго свидания, сообщает The Verge. Интересно, что цена этого гаджета женщинам не важна, а зачастую и неизвестна. Поэтому использование дорогих смартфонов ситуацию не поправит.

Отмечается, что эта тенденция особенно заметна, если сама девушка использует iPhone. Еще одним признаком, отталкивающим женщин, является разбитый дисплей телефона. Заметив подобный "побитый" гаджет, около 86% девушек не согласятся на второе свидание или попытаются быстрее покинуть первую встречу.

Как писали Dni.ru, недавнее исследование социологов показало, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляться на романтичное свидание в ресторан. Такой циничный подход к отношениям обусловлен амбициозностью и чрезмерной занятостью миллениалов.

Среди приверженцев такого подхода больше мужчин. Вопреки стереотипам, представителям сильного пола интим с незнакомкой позволяет не только снять напряжение, но и найти большую любовь.