Назван самый подходящий для измен день недели

Ученые из США решили выяснить, в какие дни люди ведут себя наиболее легкомысленно. Для этого они провели опрос среди 170 тысяч посетителей одного из крупнейших американских сайтов знакомств.

Опрос оказал, что чаще всего супружеские измены происходят в среду, сообщают СМИ со ссылкой на американских ученых. Чтобы выяснить это, участникам научного исследования предложили ответить на ряд вопросов. Ученых, в частности, интересовало, находятся ли респонденты в постоянных отношениях, и, если да, то изменяют ли они своему партнеру.

Оказалось, что многие респонденты состояли в сугубо "платонических" отношениях со своим супругом или супругой. Именно недостаток секса оказался главной причиной, по которой люди когда-либо изменяли своим партнерам.

Но объяснить, почему именно среда оказалась самым подходящим днем недели для занятий сексом на стороне, специалисты так и не смогли. При этом ученые обнаружили и другую закономерность: в выходные люди изменяют друг другу значительно реже, чем в будни. По мнению исследователей, это можно объяснить тем, что после окончания рабочей недели люди стремятся провести время в кругу семьи.

Напомним, год назад специалисты из Университета Юты в США пришли к выводу, что за несколько десятилетий процент людей, изменяющих своим супругам, в целом не изменился, сообщает "Московский комсомолец". По данным ученых, эта цифра по-прежнему составляет 20-25% среди мужчин и 10-15% среди прекрасной половины человечества.