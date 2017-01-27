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Общество

Ученые сравнили женский и мужской оргазм

Фото: GLOBAL LOOK press\Elena Sikorskaya
Бытует мнение, что мужчины и женщины испытывают оргазм по-разному. Ученые, изучавшие природу этого явления, утверждают: мужской оргазм носит резкий и взрывной характер, тогда как женский – плавный и более длительный.
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Однако недавнее исследование американских ученых может внести существенные коррективы в эту теорию. Сравнивая кульминацию сексуального возбуждения у женщин и мужчин, психологи пришли к выводу: представители как сильного, так и слабого пола при оргазме испытывают абсолютно одинаковые ощущения.

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Секс в носках чаще приводит к оргазму

Во время исследования ученые попросили 48 мужчин и женщин описать словами свои ощущения во время оргазма. Затем эти тексты дали прочитать семидесяти экспертам, в числе которых были акушеры-гинекологи, клинические психологи и студенты медицинских вузов. Специалистов попросили определить по описаниям пол авторов текстов.

В итоге практически никто из экспертов не справился с этим заданием – с тем же успехом они могли выбрать ответы наугад, пишет издание "Ридус" со ссылкой на газету Express. "Это свидетельствует о том, что оргазм для обоих полов – это субъективно одно и то же", – сделали вывод ученые.

Ранее сообщалось о любопытном исследовании, проведенном в Нидерландах. Как писали Dni.Ru, ученые из Университета Грюнингена пришли к выводу, что пара комфортных теплых носков позволяет человеку чаще достигать оргазма. В ходе экспериментов было установлено, что 80% пар, занимающихся сексом в носках, достигали кульминации в сексе. А среди тех, кто не носил носки, этот показатель составил лишь 50%.

27 января 2017, 16:03

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