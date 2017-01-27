Ученые сравнили женский и мужской оргазм

Бытует мнение, что мужчины и женщины испытывают оргазм по-разному. Ученые, изучавшие природу этого явления, утверждают: мужской оргазм носит резкий и взрывной характер, тогда как женский – плавный и более длительный.

Однако недавнее исследование американских ученых может внести существенные коррективы в эту теорию. Сравнивая кульминацию сексуального возбуждения у женщин и мужчин, психологи пришли к выводу: представители как сильного, так и слабого пола при оргазме испытывают абсолютно одинаковые ощущения.



Во время исследования ученые попросили 48 мужчин и женщин описать словами свои ощущения во время оргазма. Затем эти тексты дали прочитать семидесяти экспертам, в числе которых были акушеры-гинекологи, клинические психологи и студенты медицинских вузов. Специалистов попросили определить по описаниям пол авторов текстов.

В итоге практически никто из экспертов не справился с этим заданием – с тем же успехом они могли выбрать ответы наугад, пишет издание "Ридус" со ссылкой на газету Express. "Это свидетельствует о том, что оргазм для обоих полов – это субъективно одно и то же", – сделали вывод ученые.

Ранее сообщалось о любопытном исследовании, проведенном в Нидерландах. Как писали Dni.Ru, ученые из Университета Грюнингена пришли к выводу, что пара комфортных теплых носков позволяет человеку чаще достигать оргазма. В ходе экспериментов было установлено, что 80% пар, занимающихся сексом в носках, достигали кульминации в сексе. А среди тех, кто не носил носки, этот показатель составил лишь 50%.

