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Первая люксовая версия "умных часов" посвящена князю Владимиру

Фото: пресс-служба Caviar
Бренд топовых смартфонов Caviar представил первую не только в нашей стране, но и во всем мире люксовую версию часов Apple Watch Series 2. На этот раз дизайнеров марки вдохновил образ князя Владимира – национального героя России.
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Абсолютно новый дизайн, воплощенный в корпусе устройства, посвящен Великому князю, при котором Русь приняла христианство в 988 году. Примечательно, что Caviar уже не впервые воздает дань разным историческим периодам и ключевым личностям российской истории разных времен.

Новые часы, посвященные князю Владимиру, покрыты 18-каратным золотом. Все узоры нанесены на них вручную. Надпись "Князь Владимир" выполнена на старославянском языке и повторяет каллиграфическую технику написания, которая использовалась на иконах.

Фото: пресс-служба Caviar
Кнопку управления украшает миниатюрное изображение Хризмы – монограммы Христа, древнейшего символа христианства. По периметру корпуса часов нанесена гравировка, напоминающая ту, что украшает крест, с которым Владимир изображен на скульптурной группе авторства художника Салавата Щербакова. "Дизайн этих часов – воплощенное могущество, основанное на силе характера и вере", – заявили представители бренда.
Фото: пресс-служба Caviar
Стоимость новых часов составляет 199 тысяч рублей за модель на металлическом браслете миланского плетения. Модель на эксклюзивном кожаном ремешке обойдется ее будущему владельцу в 209 тысяч рублей.
Фото: пресс-служба Caviar

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл называет князя Владимира общим национальным героем России и Украины. По мнению главы РПЦ, легендарный правитель объединял разрозненные восточно-славянские племена и противостоял внешним врагам. При жизни князь Владимир проявлял себя как сильный и принципиальный воин, а после смерти был причислен к лику святых. В ноябре 2016 года в Москве, в присутствии Патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина, был торжественно открыт памятник Владимиру Крестителю.

Фото: пресс-служба Caviar

Напомним, что первые часы Caviar Apple Watch были представлены брендом летом 2015 года в коллекции дизайнов "Эпоха". Уже существуют модели, посвященные правителям России – Петру I, Екатерине II и Владимиру Путину. Все эти дизайны были перенесены и на новейшие Apple Watch второй серии.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года Caviar объявил об учреждении собственной премии "Люди, которыми гордится Россия – 2016". Как писали Dni.Ru, компания выбрала восемь человек, которых наградит эксклюзивными смартфонами за заслуги и достижения в различных сферах. В их числе: Владимир Путин, Патриарх Кирилл, Никита Михалков, Валерий Гергиев и другие выдающиеся россияне.

1 февраля 2017, 15:55

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