Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще
Внесудебная блокировка, поддержанная депутатами в первом
чтении, позволит оперативно ограничивать доступ к материалам, которые уже
были запрещены в России судом. Накануне думский комитет по информационной
политике поддержал принятие поправок и рекомендовал принять их нижней палате
парламента.
В Роскомнадзоре законопроект также одобрили. По словам председателя комитета Леонида Левина, предлагаемые изменения повысят скорость ограничения доступа к распространяемой нежелательными организациями информации.
"Речь идет об упрощении блокировании уже запрещенной информации, – подчеркнул Левин. – Речь идет о сайтах структур, уже признанных нежелательными в России". Такие порталы, по словам разработчиков поправок, используются для распространения материалов, дискредитирующих внутреннюю и внешнюю политику государства, формируют негативное общественное мнение и дестабилизируют обстановку в стране.
После того как документ обретет силу закона, Роскомнадзор получит право без позволения суда принимать решения о блокировке в интернете сайтов, распространяющих информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в незаконных массовых мероприятиях и прочей противоправной деятельности. После вступления поправок в силу для блокировки будет достаточно представления генерального прокурора или его заместителей.
Нежелательной на территории России признана деятельность 11 иностранных и международных некоммерческих организаций. При этом, напомнили авторы инициативы, ни к одному из сайтов, используемых этими организациями, доступ не ограничен. Досудебная блокировка касается лишь ресурсов с детской порнографией, суицидом, наркотиками, азартными играми. Она также производится по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям.
Необходимость в поправках объясняется сложностью действующей процедуры. Она предусматривает направление запроса в Генпрокуратуру, которая затем должна обратиться в суд. Только после его решения Роскомнадзор имеет право заблокировать ресурс. При таком подходе процесс может затянуться на месяцы, кроме того, ничто не мешает запрещенной организации создать новый сайт. И тогда все начнется по новой.
В Госдуме заверили, что принятые поправки не направлены на блокирование любых интернет-ресурсов, в том числе тех, которые могут быть неугодны властям. Речь идет только о сайтах организаций, ранее признанных судом нежелательными на территории России.
Макар Касаткин не отличается солидными размерами
Расставшаяся с бизнесменом галеристка не скучает
Актриса и телеведущая рассказала о непростых минутах
Однако в тяжелых условиях 25-летняя красотка выдержала лишь три дня