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Hi-tech

Блокировать сайты нежелательных организаций станет проще

Фото: Dni.Ru
Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий Роскомнадзору право блокировать сайты нежелательных организаций без решения суда. Согласно поправкам, для этого потребуется лишь санкция генпрокурора или его замов. Документ, который наделяет ведомство правом принятия решений о блокировке, был подготовлен и внесен депутатами фракций "Единая Россия", "СР" и КПРФ.
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Внесудебная блокировка, поддержанная депутатами в первом чтении, позволит оперативно ограничивать доступ к материалам, которые уже были запрещены в России судом. Накануне думский комитет по информационной политике поддержал принятие поправок и рекомендовал принять их нижней палате парламента.

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В Роскомнадзоре законопроект также одобрили. По словам председателя комитета Леонида Левина, предлагаемые изменения повысят скорость ограничения доступа к распространяемой нежелательными организациями информации. 

"Речь идет об упрощении блокировании уже запрещенной информации, – подчеркнул Левин. – Речь идет о сайтах структур, уже признанных нежелательными в России". Такие порталы, по словам разработчиков поправок, используются для распространения материалов, дискредитирующих внутреннюю и внешнюю политику государства, формируют негативное общественное мнение и дестабилизируют обстановку в стране.

После того как документ обретет силу закона, Роскомнадзор получит право без позволения суда принимать решения о блокировке в интернете сайтов, распространяющих информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в незаконных массовых мероприятиях и прочей противоправной деятельности. После вступления поправок в силу для блокировки будет достаточно представления генерального прокурора или его заместителей.

Леонид Левин. Фото: duma.gov.ru

Нежелательной на территории России признана деятельность 11 иностранных и международных некоммерческих организаций. При этом, напомнили авторы инициативы, ни к одному из сайтов, используемых этими организациями, доступ не ограничен. Досудебная блокировка касается лишь ресурсов с детской порнографией, суицидом, наркотиками, азартными играми. Она также производится по требованию Генпрокуратуры за призывы к экстремизму и несанкционированным акциям.

Необходимость в поправках объясняется сложностью действующей процедуры. Она предусматривает направление запроса в Генпрокуратуру, которая затем должна обратиться в суд. Только после его решения Роскомнадзор имеет право заблокировать ресурс. При таком подходе процесс может затянуться на месяцы, кроме того, ничто не мешает запрещенной организации создать новый сайт. И тогда все начнется по новой.

В Госдуме заверили, что принятые поправки не направлены на блокирование любых интернет-ресурсов, в том числе тех, которые могут быть неугодны властям. Речь идет только о сайтах организаций, ранее признанных судом нежелательными на территории России.

Автор: Дмитрий Куклин26 октября 2017, 13:08

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