Дуров согласился на требования Роскомнадзора

Создатель Telegram Павел Дуров согласился выполнить требования Роскомнадзора. Бизнесмен готов подать документы на включение программы в реестр ведомства.

"Регистрационные данные о компании-издателе Telegram – не секрет и доступны любому желающему в открытых источниках. Если этим желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", – цитирует его Flashnord. Дуров подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств.

