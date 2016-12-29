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Дешево и сердито: лучшие смартфоны к Новому году

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Ohde
Купить смартфон и не умереть от голода – да-да, такое возможно. Dni.Ru публикуют список отличных аппаратов, которые сэкономят порядка 30-40 тысяч рублей и ни за что не подведут.
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"Не солидно",– сморщит кто-то свой замечательный нос и пойдет брать кредит. – "А как же, на работе не поймут, к тому же, как с таким на встречах с клиентом появляться? Полгода на овсянке, зато все как у людей. Имидж – прежде всего". Однако, здравый смысл престижу не помеха.

Миллионер Генри Форд, к примеру, не признавал дорогих гостиниц. А Стив Джобс предпочитал весьма скромные наряды. Человек разумный во все времена на первое место ставил удобство, надежность и функционал. Все эти качества удачно сочетается в списке смартфонов, который подготовили эксперты интернет-магазина Rumall.com.

HomTom HT7

HomTom HT7. Фото: homtom.cc

Внушительный и солидный, он будет неплохо смотреться в руках человека серьезного и делового. Смартфон с четырехъядерным процессором Mediatek MT6580 на Android 5.1 и 5,5 дюймовым дисплеем – абсолютный лидер в своей ценовой категории. Что в нем такого особенного? Владельцы утверждают, что это настоящее чудо! Две сим-карты и отдельно – карта памяти, удобный разъем, подходящий для любых наушников, экран с хорошим разрешением и углами обзора. А еще у него отличная камера на 5 мегапикселей, позволяющая делать действительно качественные снимки и 1 ГБ памяти, в котором хватит места для каждой из них. И звучит как мантра – хоммм томммм…

И все это – за 5 390,73 рублей!

Lenovo K30W

Lenovo K30W. Фото: кадр youtube.com

Стильный и яркий Lenovo с интересным прозвищем Lemon станет отличным спутником жизни для творческого человека. Если владелец замечтается и уронит телефон прямо на дисплей, с ним абсолютно ничего не случится. Пятидюймовый HD-дисплей телефона производитель надежно укрыл стеклом с олеофобным покрытием. Отличная камера с 13 мегапикселями обеспечит вас фотокарточками высокого уровня, а 2 ГБ оперативной памяти – возможностью закачать любые игры и приложения. Даже если вы из тех, кто проводит весь день, уткнувшись носом в телефон, вас ждут хорошие новости: батареи хватает на два дня, а две сим-карты позволят одновременно быть на связи и держать Интернет включенным.

Стоимость: 5 707,87 рублей

Xiaomi Redmi 3S 

Xiaomi Redmi 3S. Фото: russia-xiaomi.ru

Бюджетный смартфон покупатели разбирают моментально, как горячие пирожки. Оно и понятно, за более чем умеренную цену – практически все включено! Восьмиядерный аппарат с оперативной памятью 2 ГБ дает возможность своему владельцу не только запастись всякими интересными приложениями, но и пользоваться ими долгое время, не беспокоясь о подзарядке. Подходит и тем, кто привык жить в быстром ритме, сканер отпечатков пальцев работает молниеносно, главное, не прикладывать боком! Счастливые обладатели уверяют: он не только хорош собой, но и невероятно приятен на ощупь. Неудивительно, что популярный телефон по праву признан российским сайтом 4PDA одним из лучших и ярких бюджетных девайсов 2016 года.

Стоимость: 8 689,61 рублей

Huawei Honor 4C 

Huawei Honor 4C. Фото: shop.huawei.ru

Наибольший восторг у всех, кто имел с этим смартфоном дело, вызывает камера 13 мегапикселей. Пять из пяти, десять из десяти и "все судьи – высший балл!" При более внимательном рассмотрении к плюсам можно смело добавить восьмиядерный процессора, объем памяти (8 ГБ) и емкость аккумулятора. Не смотря на довольно большой экран, Huawei остается компактным. Простой и надежный, настоящий товарищ, на которого можно положиться.

Стоимость: 7 483,85 рублей

Oukitel K6000 

Oukitel K6000. Фото: oukitel.com

Недорогой и стильный, он таит в себе много приятных открытий. Главное преимущество данной модели – большая мощность аккумулятора – 6000 мАч. Помимо этого, занесите в свой блокнотик с плюсами отличный дизайн, поддержку LTE, качественные материалы и сборку, а также возможность использования двух сим-карт. Экран 5,5 дюймов открывает большие просторы для творчества. А в качестве коктейльной вишенки – функция быстрой зарядки.

Стоимость: 9 132,97 рублей

UMi Touch 

UMi Touch. Фото: кадр youtube.com

Невероятно прочный смартфон с восьмиядерным процессором MTK6753, корпус которого выполнен из металла, идеально подойдет для ребенка или человека, для кого телефон больше необходимость, а не часть жизни. В нем есть все: неплохая камера на 13 мегапикселей, диагональ с комфортным для глаз разрешением 1920х1080 пикселей и приятный внешний вид.

Стоимость: 9 075,88 рублей

Blackview E7 

Blackview E7. Фото: blackview.hk

Неплохой вариант для тех, кто работает под прикрытием. Выделяться не стоит, но все необходимое быть должно. И самое главное – сканер отпечатков пальцев, чтобы никто и не пытался разузнать всех тайн. Экран 5,5 дюймов позволит долгое время изучать секретные карты и строить планы захвата, не напрягая глаз и нервы, потому что батарея держится хорошо. И, что немаловажно для этого ценового сегмента, в наличии две микро сим-карты.

Стоимость: 5 042,51 рублей

Bluboo-maya 

Bluboo-maya. Фото: blackview.hk

Смартфон интересен не только своим загадочным названием и восхитительной внешностью, но и богатым "внутренним миром". Работу аппарата обеспечивает 4-ядерный чип MediaTek и операционная система Android Marshmallow. Основная 13-мегапиксельная камера оснащена вспышкой и автофокусом, разрешение фронтальной камеры модуля – 8 мегапикселей.  Как и многие загадочные красавицы, Bluboo-maya обладает отличной памятью – 2 Гб. И это только оперативная! Встроенная вырастает до 16 ГБ, которые (за счет карт microSD) можно увеличить до 32!

Стоимость: 4 819, 88 рублей

Kenxinda J7 

Kenxinda J7. Фото: kenxinda.com

Очередная многофункциональная альтернатива дорогому смартфону. Противоударный аппарат с достойными техническими характеристиками и привлекательным дизайном. Объема аккумулятора (3100 мАч) хватает на целый день активной работы со смартфоном.  И еще – есть возможность использовать две сим-карты одновременно.

Стоимость: 4 390,47 рублей

29 декабря 2016, 20:22

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