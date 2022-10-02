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Спорт
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает

Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает

Риск потерять собственные деньги — фактор, из-за которого на спортивные ставки многие смотрят с опаской. Особенно это касается новичков, ведь даже знание того или иного вида спорта не застрахует от ошибок.
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Поэтому любая букмекерская контора (далее — БК) делает максимум для привлечения клиентов. Один из их инструментов — бонусы. Они позволяют игроку получить больше возможностей для ставок и вариант сохранить собственные деньги. Узнать больше про таких букмекеров, в том числе и самых новых, можно на сайте Legalbet.

Самым интересным бонусом БК считается фрибет. Что это такое и почему на него стоит обратить внимание в первую очередь? Давайте разбираться.

Фрибет = бесплатная ставка

Фрибет — это когда букмекер позволяет заключить пари без вкладывания реальных денежных средств. Если ставка проиграет, игрок ничего не теряет. Но в случае положительного исхода он заберёт прибыль с пари (сумма выигрыша минус номинал ставки).

Самый распространённый способ получения фрибета — регистрация аккаунта у букмекера. Сразу отметим: создать несколько аккаунтов у БК у вас вряд ли получится. Беттинг-сайты проверяют IP-адрес каждой регистрации и, если находят совпадение с другим аккаунтом, блокируют оба профиля.

Размер этого бонуса у российских букмекеров колеблется от 500 до 2000 рублей.

По сути фрибет — возможность для новичка попробовать свои силы в беттинге и понять, как устроен его принцип. В случае успеха у него появится ещё больше возможностей проверить свои силы. Ошибка в ставке также не будет считаться провалом — игрок ничего не потерял и получил ценный опыт, который на первых порах важнее выигрыша.

Нюансы работы фрибета

Перед получением этого бонуса игрок должен ознакомиться с условиями акции. Некоторые БК могут ограничить пользователя в выборе пари. Например, принимать ставку только на конкретный вид спорта. Или коэффициент пари не должен быть меньше определённого значения.

Также отметим — выигрыш по фрибету вывести сразу не получится. Чтобы это сделать, как минимум придётся пополнить счёт. Так букмекер сможет идентифицировать игрока.

В целом нюансов у этого бонуса не так много, и зачастую все сведётся к ставке на событие и получению чистой прибыли на счёт (при её успехе). Новичкам дадим совет: не спешите регистрироваться в первой попавшейся БК с фрибетом — проверьте все предложения на рынке. Например, некоторые из них могут дать хороший бонус при скачивании приложения. Рейтинг букмекерских контор на айфон также можно найти на Legalbet. Номинал бонуса у букмекеров может различаться.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
2 октября 2022, 13:32 Источник: Legalbet ✓ Надежный источник

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