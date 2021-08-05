Ушла эпоха: Месси официально покидает "Барселону"

Футбольные фанаты и спортивные обозреватели активно обсуждают громкие новости мирового спорта. Стало известно, что Лионель Месси официально покидает клуб "Барселона", с которым он сотрудничал на протяжении 18 лет.
По информации, которая стала доступна обозревателям, на такой шаг легендарный футболист пошел из-за финансовых разногласий. Теперь эксперты гадают, какие дальнейший действия предпримет Месси.
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