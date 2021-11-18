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Спорт
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками

Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками

Вячеслав Малафеев и его супруга не смогли сохранить брак в самый трудный период.
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Бывший вратарь "Зенита" и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев объявил о разводе с женой Екатериной после девяти лет брака. Об этом он написал в "Инстаграм".

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Месяц назад жена Вячеслава Малафеева рассказывала о серьезных проблемах в семье. По ее словам, с мужем они уже тогда не жили и решили взять тайм-аут в отношениях на неопределенный срок. Судя по всему, Малафеев решил не возобновлять отношения.

"Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь", – отметил 42-летний игрок.

Поклонники с сожалением отнеслись к печальной новости. Они призвали Малафеева хорошо подумать и не рубить с плеча. Впрочем, причина развода пока не ясна, и о каких руинах говорит игрок, тоже не понятно. Возможно, пути назад действительно нет.

Стоит отметить, что в последнее время семью Малафеевых преследовали несчастья. В начале 2021 года Вячеслав Малафеев загремел в больницу, где ему диагностировали коронавирусную инфекцию. Недавно сало известно, что 17-летняя дочь Малафеева получила условный срок за сбыт наркотиков.

Напомним, у Вячеслава Малафеева и Екатерины есть сын Алекс и два ребенка от прошлого брака.

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Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2021, 14:53 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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