Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Теперь хирург Дмитрий Дзукаев решил прервать молчание и рассказал о произошедшем. Выяснилось, что еще зимой прошлого года Аделина Сотникова начала жаловаться на боли в спине.
У фигуристки болела шея, правая часть спины и отнималась рука – очевидные симптомы проблем с позвоночником. Аделине сделали МРТ, после чего опасения подтвердились – у нее обнаружили сразу две межпозвоночные грыжи, которые мешали ей выступать. Дзукаев предложил 23-летней девушке сделать операцию, но та отказалась, поскольку ей предстояло выступление в ледовом шоу.
В результате врачам приходилось каждый день ставить спортсменке капельницы и колоть обезболивающие препараты, эффект которых длился всего несколько часов. В таких условиях Аделина Сотникова выступала в течение двух месяцев, пишет "Спорт-Экспресс".
Наконец, в феврале у нее освободилось время и чемпионка незамедлительно отправилась к хирургу. Ей удалили новообразования, заменив освободившееся место между позвонками имплантами, которые скрепили с помощью титановой пластины.
Тем не менее, позже выяснилось, что у Аделины есть еще одна маленькая грыжа. Но врачи надеются, что благодаря курсу реабилитации она исчезнет.
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