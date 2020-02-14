Чемпиона по боксу выгнали из сборной России после скандала с наркотиками

Спортсмена Георгия Кушиташвили пожизненно исключили из сборной России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на генерального секретаря Федерации бокса Умара Кремлева.
По словам функционера, после известия о задержании Кушиташвили правоохранителями организация самостоятельно провела внутреннее расследование. Анализы, подтвердившие факт употребления наркотиков, повлияли на окончательное решение Федерации, передает "Царьград".
В то же время спортивная организация отказалась порвать все связи с Кушиташвили. "Мы его не бросим. Будем его родителям помогать, будем ему помогать. Будет заниматься общественной деятельностью, будет ходить помогать людям", – рассказал Кремлев.
Напомним, в начале февраля СМИ сообщили о том, что чемпиона мира по боксу задержали в Москве. Во время досмотра Кушиташвили набросился на сотрудника Росгвардии. Позднее у спортсмена обнаружили пакетик с запрещенным веществом.
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