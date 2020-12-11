"Накатываем программу": сын Плющенко показал изнурительную тренировку

Ролик ребенок выложил в своем инстаграм-аккаунте. Семилетний Саша Плющенко занимается фигурным катанием в школе родителя. Ежедневно на льду мальчик проводит по три-четыре часа, оттачивая мастерство.
"Накатываем программу, усложняем с моим тренером Евгением Плющенко", – поделился семилетний сын спортсмена и продюсера Яны Рудковской. Саша добавил, что на льду отец не делает ему никаких поблажек.
Помимо изнурительных тренировок наследник звездной пары учится в школе. В этом году у него появился братик, которого назвали Арсением.
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