Сексуальная чемпионка из России сняла лифчик на пляже
На фото пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию прикрыла грудь ананасами. Пользователи соцсети оценили снимки спортсменки, написав массу комментариев.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. "Вот это ананасы", "Она голодная, выдайте ее замуж", "Жену бы такую – пловчиху с ананасами!", "Надо без ананасов, будет жаришка!", "Долой цитрусы!", "Красавица!", "Бессовестная", – высказались фолловеры Юлии Ефимовой.
Ранее пловчиха уже публиковала откровенные снимки. Ее поклонники всегда с радостью реагируют на подобные фото в соцсети.
Напомним, Юлию Ефимову называют одной из самых сексуальных спортсменок мира. Эксперты журнала "Макsим" назвали пятую точку спортсменки "лучшей попой российского спорта".
Как писали "Дни.ру", Юлия Ефимова призналась, что пловчихам с большим размером груди нелегко. По ее словам, современные спортивные купальники не предусмотрены для таких форм, что создает проблемы. Спортсменка рассказала, что из-за пышного бюста трудности возникают и в повседневной жизни, в частности при подборе одежды.
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