Сексуальная Туктамышева шокировала дерзкой выходкой
Фигуристка отправилась вместе с возлюбленным Андреем Лазукиным отдыхать на Кипр. Несколько дней назад молодая спортсменка разместила в личном микроблоге фотографию, на которой она запечатлена на пляже в черном купальнике. "Лови момент", – подписала снимок Елизавета Туктамышева.
Многие подписчики обратили внимание на татуировку на теле спортсменки. Некоторые пользователи признались, что были шокированы решением фигуристки, и обрушились на нее с критикой. "Фу, только не тату, это очень неприятно", "Это все китч, глупость, временное явление молодости", "Похожа на 40-летнюю женщину", – делились мыслями комментаторы.
Позднее фигуристка поспешила успокоить всех недовольных. Елизавета Туктамышева рассказала, что татуировка – временная, и продержится всего несколько дней.
В защиту девушки выступили ее преданные поклонники. Один пользователь заявил, что фигуристка может делать все, что захочет, и не обязана оправдываться перед окружающими. "Лиза, не слушай никого! Ты сама знаешь, что красивая, спортивная, шикарная! Удачи тебе!", "Сексуальная девушка", – написали другие подписчики.
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