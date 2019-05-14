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Спорт

Оголившую зад Туктамышеву разнесли за вульгарное фото

Елизавета Туктамышева. Фото: www.globallookpress.com
Фигурист Андрей Лазукин разместил откровенную фотографию своей возлюбленной – Елизаветы Туктамышевой. Пикантный снимок вызвал неоднозначную реакцию пользователей. 
прочитано 1488 раз

Перед началом нового спортивного сезона влюбленные отправились отдыхать на Кипр. В понедельник, 13 марта, спортсмен опубликовал фотографию, сделанную на балконе гостиничного номера. В кадре молодая фигуристка позирует в черном купальнике. "Комната с видом на море", – подписал снимок Андрей Лазукин. 

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Многие пользователи посчитали снимок вульгарным. Они признались, что были разочарованы поступком воспитанницы Алексея Мишина. "Такие фотографии нельзя размещать. Они все-таки для личного просмотра", – написал один комментатор. Другой предположил, что таким образом спортсменка захотела привлечь внимание поклонников.

Некоторые поспешили выступить в защиту фигуристки. "Сексуальная и очень женственная Лиза", "Шикарная женщина", "Красивый купальник", "Повезло тебе, Андрей. Такую красотку ухватил", – рассыпались в комплиментах подписчики. 

Ранее Международный союз конькобежцев представил список лучших фигуристок мира. Первое место заняла чемпионка Алина Загитова. Ученица канадского тренера Евгения Медведева оказалась на третьем месте. Спортсменка Елизавета Туктамышева заняла 13-ю строчку. 

Автор: Полина Крылова14 мая 2019, 08:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой

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