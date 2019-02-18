Московская команда по юнифайд-волейболу собирается на Специальную Олимпиаду в Абу-Даби
Как сообщил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов, в играх примут участие 154 российских спортсмена из 27 регионов. Они покажут свое мастерство в 20 летних видах спорта.
В преддверии летних игр команда московских атлетов Специальной Олимпиады провела мастер-класс по волейболу для молодых спортсменов. Спортивный праздник прошел 16 февраля, в нем приняли участие более ста человек.
Все завершилось юнифайд-матчем по волейболу со сборной командой Специальной Олимпиады России, которая примет участие во Всемирных летних играх в Абу-Даби. "Спортсмены показывают своим примером, что в спорте все равны и можно добиться высоких результатов вне зависимости от своей уникальности", – отметил депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады Юрий Смирнов.
Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями, основная задача которой – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества. Программа "Молодой атлет" Специальной Олимпиады России нацелена на развитие спортивных навыков у детей с ментальными нарушениями. Благодаря спорту дети легче адаптируются и находят себе новых друзей.
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