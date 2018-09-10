Регионы поборются за путевку на Всемирные летние игры Специальной олимпиады – 2019

Регионы России поборются за путевку на Всемирные летние игры Специальной олимпиады – 2019, которые пройдут весной в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сегодня заявил президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

"Соревнования по юнифайд-гандболу с участием четырех команд из регионов России пройдут 13 сентября в столице. В турнире примут участие четыре команды студентов из разных регионов страны: Московская область, Владимирская, Иваново и Москвы. Победитель соревнований получит путевку для участия во Всемирных летних играх Специальной олимпиады – 2019", – пояснил Юрий Смирнов.

В пресс-службе Специальной олимпиады России, напомнили, что юнифайд-спорт предполагает, что в одной команде играют спортсмены с умственными (ментальными) нарушениями, так и без таковых. Такие соревнования объединяют ребят вне зависимости от их особенностей, помогают атлетам Специальной олимпиады России почувствовать себя нужными в современном мире и дают хорошие результаты для их адаптации в современном обществе.

"Мы через спорт помогаем ребятам социализироваться. Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Надеемся, что после соревнований по гандболу многие захотят его развивать в своих регионах", – подчеркнул депутат Государственной думы России, президент Специальной олимпиады Юрий Смирнов.

Специальная олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества. Международное специальное олимпийское движение было создано 50 лет назад. В России существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов страны и активно поддерживается Министерством спорта и многими всероссийскими федерациями по различным видам спорта.