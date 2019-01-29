"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко

Федор Емельяненко выглядел беспомощно в бою против Райана Бейдера. Так прокомментировал итог встречи российского бойца с американцем в финале Гран-при Bellator Рамзан Кадыров. Глава Чечни пригласил Емельяненко в клуб "Ахмат", где тот сможет восстановиться после обидного поражения.

Федор Емельяненко Рамзана Кадырова разочаровал. И не только его, но и миллионы болельщиков в разных уголках мира. Причина поражения, по мнению главы Чечни, в том, что боец в последнее время больше занимался политикой, чем спортом.

"Я глубоко опечален поражением Емельяненко. Но самое обидное – как легко он проиграл Бейдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя. Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался неготовым к бою", - приводит слова Кадырова Ura.ru.

Напомним, в финале Гран-при Bellator россиянин Федор Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру на 35-й секунде поединка. Однако Кадыров считает, что все можно исправить. Нужно, не откладывая в долгий ящик, принять меры. К примеру, усиленно тренироваться и готовиться к поединкам в клубе "Ахмат", передает НСН.

"Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя Последний Император и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка", – обратился глава Чечни к Емельяненко.

По словам Кадырова, Емельяненко потратил много драгоценного времени на критику этого клуба. Однако теперь все в прошлом, и двери "Ахмата" для спортсмена открыты.