Победа в первом раунде: эксперты делают ставки на бой Емельяненко – Бейдер

Бой Емельяненко – Бейдер будет непростым. Цена поражения высока, и россиянину придется постараться. Такое мнение выразил нашему изданию инструктор одного из столичных клубов единоборств Сергей Шевчук.

Федору предстоит непростой бой. Но мотивация у обоих бойцов в схватке достаточно высокая.

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"Речь даже не о денежном призе. Для Бейдера – войти в историю как первый чемпион в двух категориях одновременно в этом промоушене. А для Федора – достойное завершение карьеры, как мне кажется", – отметил эксперт.

Сильная сторона россиянина в схватке с американцем – его быстрые и тяжелые удары руками. И ему нужно хорошо попасть в первом же раунде боя Емельяненко – Бейдер. Именно в первом – так как затем приличная разница в возрасте в семь лет будет сказываться на выносливости, и не в пользу российского спортсмена.

"Американец же будет стараться переводить бой в партер. Бейдер очень хороший и сильный борец, таким образом борьба – его основное преимущество в этом бою. Выносливость – тоже, но у Емельяненко она будет незначительно хуже, если ему удастся уходить от переводов и партера. В любом случае, бой будет интересен, будем болеть за Федора! Хочется пожелать ему отсутствия травм!" – заключил эксперт.

Бой Емельяненко – Бейдер состоится в ночь с субботы на воскресение. В последнее время Последнего Императора постоянно что-нибудь подводит. То, как кажется, недооценка соперника, как в бою с Фабио Мальдонадо, то нехватка уверенности, как во время поражений от Антониу Силвы и Дэна Хендерсона. А тут бой, который преподносят как последний в карьере. На кону – сразу два чемпионских пояса.

Соперника Емельяненко Бейдера называют одним из самых конкурентоспособных из всех возможных вариантов. А у Федора тем временем подходит к концу контракт с Bellator. Кроме того, все больше терзают старые болячки, да и психологически это уже не тот 27-летний монстр, который разносил ММА в начале 2000-х. Федору 42 года. И по окончании финала Гран-при тяжеловесов Емельяненко – Бейдер Федор должен объявить о завершении карьеры.