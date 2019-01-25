"Влепит оплеуху": Кадыров взорвался из-за нападения на Скабееву
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Бориславу Березе в своем Telegram-канале. По словам Кадырова, если украинский политик не извинится за свой поступок, то "найдется истинный мужчина", который ему "влепит звонкую оплеуху", сообщает НСН.
Рамзан Кадыров добавил, что если бы подобная ситуация произошла в Чечне с украинской журналисткой, то "весь западный мир гудел бы" об этом, пишет РИА ФАН. При этом случившийся инцидент намеренно замалчивается, считает Кадыров.
Напомним, что конфликт между Скабеевой и Березой и произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат оттолкнул журналистку и назвал ее "пропагандисткой", а Россию – "страной-гопником", пишет Ura.ru.
Ранее сообщалось, что рамзана Кадырова покормил с ножа известный турецкий повар Нусрет Гекче. Глава Чечни посетил его ресторан в Объединенных Арабских Эмиратах.
Нусрет Гекче лично встретил главу Чечни в своем заведении в ОАЭ. Турецкий ресторатор подошел к столику Рамзана Кадырова, нарезал мясо, посолил его своим фирменным приемом и дал гостю попробовать прямо с ножа. Кадыров снимал происходящее на телефон.
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