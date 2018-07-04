Лазарев обнародовал пикантные кадры с женой Акинфеева
Лазарев поведал о знакомстве с нынешней женой футболиста Игоря Акинфеева в Instagram. По его словам, встречи были "жаркими" и "чувственными".
Речь идет о видеоклипе на песню "Вспоминай", в котором будущая супруга Акинфеева приняла участие. Певец вспомнил об этом случайно и поделился с поклонниками забытой историей.
"Ох, жаркий был клип и очень чувственный", – написал Лазарев. В качестве подтверждения артист выложил несколько кадров из ролика.
Пользователи Сети признали, что певец их не обманул. Видео и в самом деле получилось более чем "чувственным", передает EG.ru.
Однако далеко не все подписчики отнеслись к посту Лазарева с одобрением. Многие пользователи соцсети выразили мнение, что артист вспомнил историю не просто так. Обитатели Всемирной паутины сочли, что таким образом он захотел прикоснуться к славе и народной любви, которая свалилась на Акинфеева после сенсационной победы россиян над испанцами в рамках ЧМ-2018.
Напомним, что лучшим игроком прошедшей встречи стал Акинфеев. Мастерство голкипера принесло победу нашей команде и впервые в истории вывело сборную России в четвертьфинал мундиаля.
Стоит отметить, что Игорь Акинфеев является крестным отцом одного из детей певца Сергея Жукова, концерты которого спортсмен неоднократно посещал. Как голкипер относится к Лазареву, неизвестно.
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