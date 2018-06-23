В Сеть слили уникальное видео с Лазаревым

Эксклюзив Интервью Постыдные методы работы Первого канала Шок: нашелся настоящий отец Сергея Зверева Дом-2

Выбор читателей

Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду
Дочь в обтягивающих шортах обставила голую Волочкову
Победительница "Холостяка" расплакалась после жестокой шутки Крида
"Противно смотреть": хамство Галкина испортило передачу о Говорухине
Получивший результаты ДНК-теста Зверев убежал от Малахова в слезах
Меган Маркл в секси-шортах жестко подставила Кейт Миддлтон
партнеры
Суббота 23 июня
Лента новостей
18:00
Володин продолжает помогать обманутым дольщикам
17:16
Володин оценил преобразившийся парк в Вольске
17:15
В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
17:05
Бельгия разгромила Тунис
12:58
В Москве появится умная больница
12:43
Победительница "Битвы экстрасенсов" разоблачила шоу
12:08
Как менялся с годами Валерий Меладзе
11:50
Изуродованный фрик рассказал о сексе с Бузовой
11:24
Дочь известной актрисы сменила пол
10:54
Сергей Зверев по-скотски поступил с отцом после скандала
10:32
Гузеева оскорбила знаменитого актера в эфире "Давай поженимся!"
10:00
Страшные тайны: Константин Рокоссовский
22:00
Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали
21:58
"Ткани не хватило": горячая Серябкина показала вываливающуюся грудь
21:53
Погибшую звезду "Дома-2" уличили в проституции
21:46
Совет на выходные
21:32
В Подмосковье насмерть разбился мотоциклист
21:29
При взрыве в Татарстане пострадали десять человек
21:25
Савченко оставили под арестом
21:13
Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
21:12
Под Вологдой двухлетняя девочка насмерть отравилась лекарством
21:00
Неслыханная наглость: "Россия" подло выкрала у Первого канала эксклюзив
20:57
Актрису Ардову экстренно прооперировали в Москве
20:50
Петра Порошенко сделали поросенком
20:50
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
20:34
Нигерия обыграла Исландию со счетом 2:0
20:15
Трамп продлил санкции против КНДР
20:15
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
20:07
Многотонный грузовик устроил аварию на серпантине в Сочи (видео)
20:03
Страдающему Говорухину вынесли приговор за неделю до смерти
19:50
Шесть мужчин устроили драку у отдела ФСБ в Москве
19:38
В США умер советский поэт Коржавин
19:27
Из реки в Нижегородской области выловили тела мужчины и ребенка
19:27
Тина Канделаки разорила "Матч ТВ"
19:20
В Удмуртии подросток утонул в пруду
19:01
Полиция вернула сумку с ценностями журналисту из Нигерии
18:53
Познер публично отказался петь гимн России
18:48
В Башкирии поезд сошел с рельсов
18:43
Напротив церкви под Нижним Тагилом произошло страшное ДТП
18:36
Дерзкий водитель влетел в колонну детей на пешеходном переходе (видео)
18:29
В Омске внедорожник "сварился" в яме с кипятком
18:13
Волочкова оказалась замешана в разборках с порнозвездой на ЧМ-2018
18:08
В жилом доме в Татарстане произошел взрыв
17:53
Участница "Холостяка" сменила ориентацию после знакомства с Кридом
17:38
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
17:34
В Ростове на детскую площадку рухнуло дерево
17:22
"ЕР" обсудит пенсионную реформу с общественностью
17:16
Бразилия разгромила Коста-Рику в Санкт-Петербурге
17:06
"Кусочек рая": Милла Йовович выставила волосатую подмышку
16:58
Звезда "Дома-2" трагически погибла в Москве
16:58
Лопырева предложила сделать Москву футбольной столицей
16:50
Крым внезапно оказался ничьим
16:35
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
16:27
Басилашвили поддержал атаку Кикабидзе на родную страну
16:22
После развода Энистон наплевала на проблемного Питта
16:18
"Газель" устроила смертельное ДТП с такси
15:54
Соль признали смертельно опасной
15:54
"Коленки в прыщах": объявившийся Богдан Титомир шокировал россиян
15:33
Столичные ТПУ станут новыми центрами притяжения
15:27
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
15:23
Малахов перед всей страной разоблачил похождения жены певца Жукова
15:09
"Свои остались только зубы": жена Стоянова отрезала все лишнее
14:56
Кофе неожиданно признали полезным для сердца
14:47
Алибасов с сенсацией влез в грязные семейные разборки Шукшиной
14:23
Путин провел назначения в администрации президента
14:16
Мария Захарова со вздыбленной грудью похвасталась роскошным загаром
14:14
Голубкина в сильном шоке страдала до конца
14:10
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
14:09
Число несчастных случаев на стройках Москвы резко сократилось
14:02
Нижегородский охранник спас от потопа двух женщин
13:40
Терезу Мэй отправили в туалет после нелепого поклона принцу Уильяму
13:36
"Прямо лицо надуло": звезда "Дома-2" о переменах во внешности
13:31
В Москве загорелся многоэтажный дом
13:05
Единственный герой-летчик с ампутированной рукой умер в России
12:55
Голозадую Толкалину сняли в поле с подружкой
12:43
Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
12:33
Пуск нового участка желтой ветки метро разгрузит запад Москвы
12:29
Сорин решился на самоубийство из-за Михалкова
12:18
Новый метод избежать рака поразил эффективностью
12:16
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
11:46
Главные события Москвы
11:33
Лолита Милявская показала новое фото дочери и заплакала
11:33
Кикабидзе опорочил память погибшего в ВОВ отца
11:11
В превращении бывших губернаторов в сенаторов нашли угрозу
11:00
Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
10:43
Работы на новом участке желтой ветки метро идут по графику
10:41
Закричавшая Безрукова разошлась не на шутку
10:35
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018
10:23
В снежном плену в горах оказались 400 человек
10:10
Лучший российский игрок на ЧМ-2018 расслабился с молодыми близняшками
10:03
В Тюмени загорелся самолет
09:33
"Ничего себе толстушка": Пригожин подставил дочь Валерии
09:31
Аргентинского болельщика наказали за грязную выходку с россиянкой
09:20
Трамп оправдался за оскорбительный плевок жены в мигрантов
09:12
Мосуралбанк лишили лицензии
09:00
Счастливая Кудрявцева объявила о радостном событии
08:35
Порошенко подло поступил после звонка Путину
08:31
Разгромленные египтяне грозятся отобрать победу у России на ЧМ-2018
08:30
Безвольный и обиженный: Месси опозорился перед Роналду
08:23
Известный певец взбудоражил своим уходом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
Нацистский лозунг Собчак взбесил россиян
Оскорбивший СССР Кикабидзе нашел неожиданную поддержку
Подчистили следы: отравленную Скрипаль быстро убрали
Шоу-бизнес

В Сеть слили уникальное видео с Лазаревым

Сергей Лазарев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram уникальное видео с собственного выпускного в 1999 году. В комментарии под роликом он предался воспоминаниям о днях беззаботной юности.
прочитано 3485 раз

По всей стране 23 июня проходят выпускные вечера. Это стало поводом для звезд российского шоу-бизнеса вспомнить о том, как они сами заканчивали школу.

ПО ТЕМЕ

Племянница скрывает связь с Лазаревым

"Несчастные": мать Сергея Лазарева высказалась о его личной жизни

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

Так, Сергей Лазарев поделился с пользователями Сети уникальным видео, на котором аттестат вручают ему. "Речь директора школы 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ❤️ ну и овации зала😂😂 я к аплодисментам с детства привык))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик певец.

Перед тем, как отдать Лазареву аттестат директор школы призналась, что долгое время думала, будто он так и останется ребенком. "Не прошло и семи лет, и ты стал солидным молодым человеком, который выбрал себе твердую дорогу, который, в какой-то мере, делал славу нашей школе, и которого все мы, конечно, любим", – заметила она.

Получать аттестат из зала вышел молодой человек, в котором Сергея Лазарева признали только самые преданные и внимательные его фанаты. За минувшие годы артист сильно изменился. Впрочем, как отметили подписчики, за эти годы некоторые черты он все же бережно сохранил в себе. Например – обаятельную улыбку, за которую исполнителя так ценят поклонницы.

 

 

Сам же Лазарев предался воспоминаниями о юных годах. "Эх, беззаботное было время) совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир", – вспомнил он.

"Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соц.сетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и Век другой)) прошлый)) с Выпускным всех выпускников нового поколения и нового времени!!", – заключил Сергей Лазарев.

Автор: Геннадий Куприянов23 июня 2018, 16:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев

567

комментарии

Политика

Порошенко получил пожизненный срок за массовые убийства
Бросил конфетку: Трамп прилюдно унизил попрошайку Меркель
На Украине сенсационно раскрыли "агента Путина"
Колониальный придаток: Украине предрекли печальную участь

Шоу-бизнес

Беременная Кудрявцева довела знаменитого гостя до слез
В Сеть слили уникальное видео с Лазаревым
Отец Майкла Джексона умирает от рака
Дергающийся Билан испугал народ

Проишествия

В Зимбабве пытались убить президента: взрыв попал на видео
Гребенщиков странно отреагировал на провокацию в центре Киева
Королеву красоты нашли мертвой в собственном доме
Голливудского режиссера осудили за жестокое убийство украинки

Lifestyle

Звезда сериала "Сваты" показала истинное лицо
Певицу Монеточку затянули в страшный скандал
Московский театр пережил невосполнимую потерю
Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"
Шоу-бизнес

Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"

Местные жители стали свидетелями трагедии
Шоу-бизнес

Сергей Зверев по-скотски поступил с отцом после скандала

Отношения в звездной семье оказались накалены до предела
Шоу-бизнес

Изуродованный фрик рассказал о сексе с Бузовой

"Синтоловый качок" Кирилл Терешин признался, что ему очень нравится певица
Шоу-бизнес

Победительница "Битвы экстрасенсов" разоблачила шоу

Джулия Ванг утверждает, что не является экстрасенсом, а ее образ придумали продюсеры программы

Гороскоп

Женатого Дзюбу ждет новая любовь
Совет на выходные
Целый букет болезней: здоровье Билана серьезно подорвано
"Пара серьезных диагнозов": Крутой оказался на волосок от смерти

Фоторепортажи

Как менялся с годами Валерий Меладзе
Роскошная жизнь разбившейся звезды "Дома-2"
Красавица-модель беременна от мужа-пенсионера
Чем занимался известный ведущий перед загадочной смертью

Спорт

Оскорбившего россиянку аргентинского болельщика довели до слез (видео)
Взявший за грудь журналистку российский фанат ужаснулся нападкам
США втянули сборную России по футболу в допинг-скандал
Униженная Бразилия угодила в ловушку на ЧМ-2018

Регионы

Жуткое месиво: Крымский мост залило кровью
В сочинском санатории затравили детей-инвалидов
В Воронеже королеву красоты накормили хлебом с гвоздями
Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru