16-летняя бегунья с лицом старухи удивила стадион

Внешность бронзового призера юниорского чемпионата мира по легкой атлетике стала причиной скандала. Бегунья из Эфиопии выглядит гораздо старше заявленных 16 лет.

Гирмавит Гебржихаир заняла третье место в забеге на 5000 метров. Чемпионат мира по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет проходит в эти дни в финском городе Тампере.

По данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), Гебржихаир родилась 21 ноября 2001 года. Однако выглядит спортсменка гораздо старше.

Сомнения в правомерности участия эфиопки в турнире высказали уже несколько участников соревнований. Гирмавит грозит разбирательство по подозрению в намеренном занижении фактического возраста.

В Сети спортсменка подверглась насмешкам. "Дети и внуки с трибуны наблюдали за ее успехом на молодежном чемпионате мира", - написал в Twitter испанский бегун Оскар Усильос.

Не остался в стороне известный спортивный комментатор Василий Уткин. "Будущее эфиопской легкой атлетики. Прямо сейчас выступает на молодежном ЧМ. По паспорту ей 16. Невеста!" – отметил он в своем микроблоге.

Будущее эфиопской легкой атлетики. Прямо сейчас выступает на молодежном ЧМ. По паспорту ей 16. Невеста! pic.twitter.com/BC7QoFdEFN — Василий Уткин (@radioutkin) 12 июля 2018 г.

Подписчики поспешили успокоить журналиста, указав ему на явные признаки молодости бегуньи. По их наблюдениям, у нее только начали выпадать молочные зубы.

Тем не менее, как отмечает телеканал "360", личный рекорд Гебржихаир на дистанции в пять километров лучше, чем у ее соперниц из России. А если окажется, что бегунье действительно нет 17 лет, она станет участницей и следующего чемпионата среди юниоров.