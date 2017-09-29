18-летнюю бегунью признали самой сексуальной спортсменкой
Несмотря на то что девушка не собирается принимать участие в громких стартах до Олимпиады 2020 года, это не мешает ей быть популярнее многих соревнующихся спортсменов. Такой ее сделали подписчики в Instagram. Каждый пост Алисии собирает несколько тысяч лайков, а комментарии переполнены комплиментами.
Все это благодаря потрясающей внешности девушки, которой она с успехом пользуется. В числе официальных спонсоров молодой спортсменки – международный бренд Puma и один из крупнейших производителей спортивного питания и биологически активных добавок Profuelsupplements. В итоге сайт Busted Coverage назвал ее самой сексуальной спортсменкой в мире. Издание считает, что девушка отняла этот титул у американской прыгуньи Тай Кларк.
Отметим, у девушки все складывается хорошо не только с популярностью в интернете, но и со спортивными достижениями: недавно Алисия завоевала титул вице-чемпиона Европы в эстафете на 400 метров для атлетов младше 20 лет. Общественность считает Шмидт надеждой Германии на Олимпийских играх.
Отметим, что, по мнению журналистов из "Спорт-экспресс", составивших список самых красивых спортсменок в мире, на первом месте находится знаменитая теннисистка Мария Шарапова. На второй строчке – 22-летняя доминиканка Уинифер Фернандес, которая играет в волейбол. Бронза – у американки Анастасии Эшли, занимающейся серфингом.
Четвертое место занимает легкоатлетка Лерин Франко из Парагвая. В 2006 году девушка получила титул "вице-мисс бикини Вселенной". Пятую строчку заняла австралийка Мишель Дженнеке из того же вида спорта. Следом за ней находится россиянка Юлия Ефимова, занимающаяся плаванием.
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