18-летнюю бегунью признали самой сексуальной спортсменкой

18-летняя бегунья стала самой сексуальной атлеткой в мире. Немка Алисия Шмидт собирает десятки тысяч подписчиков в своем Instagram.

Несмотря на то что девушка не собирается принимать участие в громких стартах до Олимпиады 2020 года, это не мешает ей быть популярнее многих соревнующихся спортсменов. Такой ее сделали подписчики в Instagram. Каждый пост Алисии собирает несколько тысяч лайков, а комментарии переполнены комплиментами.

Все это благодаря потрясающей внешности девушки, которой она с успехом пользуется. В числе официальных спонсоров молодой спортсменки – международный бренд Puma и один из крупнейших производителей спортивного питания и биологически активных добавок Profuelsupplements. В итоге сайт Busted Coverage назвал ее самой сексуальной спортсменкой в мире. Издание считает, что девушка отняла этот титул у американской прыгуньи Тай Кларк.

Публикация от �� ᗩℓicα �� (@alicasmd) Сен 24 2017 в 7:17 PDT

Отметим, у девушки все складывается хорошо не только с популярностью в интернете, но и со спортивными достижениями: недавно Алисия завоевала титул вице-чемпиона Европы в эстафете на 400 метров для атлетов младше 20 лет. Общественность считает Шмидт надеждой Германии на Олимпийских играх.

Публикация от �� ᗩℓicα �� (@alicasmd) Сен 26 2017 в 9:28 PDT

Отметим, что, по мнению журналистов из "Спорт-экспресс", составивших список самых красивых спортсменок в мире, на первом месте находится знаменитая теннисистка Мария Шарапова. На второй строчке – 22-летняя доминиканка Уинифер Фернандес, которая играет в волейбол. Бронза – у американки Анастасии Эшли, занимающейся серфингом.

Публикация от �� ᗩℓicα �� (@alicasmd) Авг 18 2017 в 10:20 PDT

Четвертое место занимает легкоатлетка Лерин Франко из Парагвая. В 2006 году девушка получила титул "вице-мисс бикини Вселенной". Пятую строчку заняла австралийка Мишель Дженнеке из того же вида спорта. Следом за ней находится россиянка Юлия Ефимова, занимающаяся плаванием.