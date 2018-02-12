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Спорт

Российские фигуристы щелкнули США по носу на Олимпиаде

Михаил Коляда, Евгения Медведева, Алина Загитова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Наталья Забияко, Александр Энберт, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские фигуристы завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Корее. Они утерли нос соперникам из США в командном турнире.

Продолжение: Американская фигуристка завистливо отругала Загитову

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У национальной сборной появилась вторая награда Игр. По результатам произвольной программы танцевальных дуэтов фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев получили 110,43 балла и заняли третью строчку. Второе место досталось паре из США: у Майи и Алекса Шибутани – 112,01 балла. Победителями стали канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр (118,10 балла).

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Удачное выступление Бобровой и Соловьева позволило России обогнать США в командном зачете и получить серебряную медаль: 66 очков против 62. Золото досталось канадцам – у них в активе 73 очка.

Спортсмены и болельщики были в восторге от такого успеха. Атлеты из России даже в урезанном из-за допинг-скандала составе смогли щелкнуть США по носу.

Ситуацию прокомментировал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. "Всех поздравляю с хорошим катанием наших спортсменок. К сожалению, часть наших спортсменов не была приглашена на Олимпиаду, поэтому мы изначально оказались немного не в том состоянии, чтобы бороться за золото", – цитирует его "Спорт-экспресс".

Высказалась по поводу триумфа и фигуристка Алина Загитова, которой удалось победить в произвольной программе командного турнира, передает РИА ФАН. "Прокатом очень довольна. Смогла справиться с волнением. Всегда все хорошо делаю на тренировках, так почему не повторить на соревнованиях?" – заявила она.

Автор: Евгений Мышко12 февраля 2018, 08:13

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