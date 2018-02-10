За кого болеть на Олимпиаде 11 февраля

11 февраля в Пхенчхане будут разыграны семь комплектов медалей Олимпиады. Россияне имеют шансы получить награды в санном спорте, продолжить подъем по турнирной таблице в командном зачете фигуристов и оказать достойное сопротивление Канаде в первом матче женского хоккейного турнира.

Олимпийское воскресенье начнется на льду катка в Канныне, где проходят командные соревнования фигуристов. Короткие программы покажут танцоры и женщины. Россию будут представлять Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, а также любимица публики Евгения Медведева. Завершится сессия выступлением пар в произвольной программе, мы будем болеть за Наталью Забияко и Александра Энберта.

11 февраля продолжит борьбу Роман Репилов. После двух попыток на санно-бобслейной трассе он уступает лидеру, действующему олимпийскому чемпиону немцу Феликсу Лоху из Германии, 0,217 секунды. В 12:50 по московскому времени стартуют третья, а сразу за ней финальная четвертая попытки у саночников.

В воскресенье предстоит надеть нейтральную олимпийскую форму нашим хоккеисткам. Россиянки выйдут на лед против канадок. Начало матча в 15:10 по московскому времени.

Фристайлистки Марика Пертахия, Екатерина Столярова и Регина Рахимова накануне не смогли войти в топ-10 и попасть напрямую в финал. Теперь девушкам предстоит еще одна квалификация. А следом за ней при удачном раскладе – финал. 11 февраля будем держать кулачки за Марику, у нее есть все шансы на медаль – Пертахия брала бронзу в текущем Кубке мира.