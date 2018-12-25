Известная фигуристка сломлена из-за жуткой травли

Российскую фигуристку Станиславу Константинову буквально затравили болельщики других спортсменок. Девушка в итоге перестала пользоваться соцсетями.



Станислава Константинова на чемпионате России, который недавно завершился в Саранске, заняла четвертое место. Она вошла в сборную страны и будет ее первым номером на чемпионате Европы в Минске.

Фигуристка благодарна всем, кто ее поддерживал в этот непростой период. В прошлом сезоне девушку незаслуженно критиковали, ей пришлось пережить нападки со стороны болельщиков других спортсменок. Те обвиняли Станиславу в том, что ей якобы ставят незаслуженно высокие оценки.

"Перед юниорским чемпионатом мира этого стало настолько много, что я даже не заходила в соцсети в принципе. Мне было грустно, жутко и обидно. Фанаты других фигуристок меня постоянно опускали, считали все мои результаты незаслуженными", – сказала спортсменка в интервью Sport24.

Константинова признает, что в этом сезоне отношение изменилось к лучшему. Но она, исходя из печального опыта, постоянно ожидает подвоха.

Фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова тренируется в одной группе с Михаилом Колядой. На чемпионате России она уступила лишь показавшим фантастические результаты юниорам Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алене Косторной. А среди спортсменов, которые могут участвовать в международных взрослых соревнованиях, Константинова была лучшей.