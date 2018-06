Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой

Евгения Медведева 23-25 октября выступит во Франции, а 26-28 октября – в Канаде. Также в этих этапах покажут себя россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева.

Алина Загитова 2-4 ноября примет участие в этапах Гран-при в Финляндии, 16-18 ноября – в Москве. В Финляндии с олимпийской чемпионкой выступят Дарья Паненкова и Станислава Константинова.

Судя по всему, Медведеву, завоевавшую на Играх-2018 серебро, берегут от соперничества с обладательницей золота Загитовой, чтобы новые поражения ее совсем не убили. Финал Гран-при пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.

Helsinki will host the third #GPFigure event in 2018. Here are the assignments for the ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19.



