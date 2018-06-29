Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой

Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова выступят на разных этапах Гран-при. Об этом сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Евгения Медведева 23-25 октября выступит во Франции, а 26-28 октября – в Канаде. Также в этих этапах покажут себя россиянки Дарья Паненкова и Елизавета Туктамышева.

Алина Загитова 2-4 ноября примет участие в этапах Гран-при в Финляндии, 16-18 ноября – в Москве. В Финляндии с олимпийской чемпионкой выступят Дарья Паненкова и Станислава Константинова.

Судя по всему, Медведеву, завоевавшую на Играх-2018 серебро, берегут от соперничества с обладательницей золота Загитовой, чтобы новые поражения ее совсем не убили. Финал Гран-при пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.

�� Helsinki ���� will host the third #GPFigure event in 2018. Here are the assignments for the ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19.



More info to follow. pic.twitter.com/8p5dXuch9N — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 28 июня 2018 г.

Напомним, что в мае этого года Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Фигуристка переехала в Торонто. Работать она решила с канадским наставником Брайаном Орсером. Под его руководством девушка собирается выучить новую программу. Выступать спортсменка будет по-прежнему за Россию.

Как писали Dni.Ru, на Олимпиаде в Пхенчхане Медведева стала обладательницей двух серебряных наград. Ее соперница Загитова взяла золото в женском одиночном катании.