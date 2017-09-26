На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище
Инцидент случился на юниорских соревнованиях, посвященных памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова, погибшего в 27 лет в автокатастрофе. Драка завязалась после того, как один из участников турнира потерпел поражение, передает Russia Today со ссылкой на "Советский спорт".
На кадрах видно, как тренер проигравшего борца бросил в победителя какой-то мягкий предмет, а после этого нанес ему удар в челюсть. Его оттащили в сторону, а на победителя напал проигравший, который решил взять реванш не по правилам борьбы. После этого в потасовку ввязались сразу несколько человек, включая зрителей.
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