На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище

Турнир по вольной борьбе в Краснодаре перерос в массовую драку. В потасовке приняли участие тренеры, спортсмены и зрители.

Инцидент случился на юниорских соревнованиях, посвященных памяти двукратного призера Олимпийских игр Бесика Кудухова, погибшего в 27 лет в автокатастрофе. Драка завязалась после того, как один из участников турнира потерпел поражение, передает Russia Today со ссылкой на "Советский спорт".

На кадрах видно, как тренер проигравшего борца бросил в победителя какой-то мягкий предмет, а после этого нанес ему удар в челюсть. Его оттащили в сторону, а на победителя напал проигравший, который решил взять реванш не по правилам борьбы. После этого в потасовку ввязались сразу несколько человек, включая зрителей.