В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки
Победитель в поединке определился быстро. Им оказался местный житель, давший отпор четверым соперникам. В сети его уже прозвали "Омским Рэмбо" – настолько зрелищно и почти по-киношному прошла драка.
Сразу после окончания битвы ее участники предпочли покинуть место происшествия. Вероятно, чтобы избежать объяснений с омскими правоохранителями.
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