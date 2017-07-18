В Омске "Рэмбо" вышел победителем из массовой драки

Драка, в которой приняло участие пятеро омичей, завязалась у местного рынка. Просмотревшие в сети видеозапись потасовки местные жители уже назвали победителя "Рэмбо".

Победитель в поединке определился быстро. Им оказался местный житель, давший отпор четверым соперникам. В сети его уже прозвали "Омским Рэмбо" – настолько зрелищно и почти по-киношному прошла драка.

Сразу после окончания битвы ее участники предпочли покинуть место происшествия. Вероятно, чтобы избежать объяснений с омскими правоохранителями.