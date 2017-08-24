Мир заговорил о третьем ребенке Месси

Слухи о беременности жены капитана национальной сборной несколько дней назад появились в Аргентине. Причиной послужило свободное и скрывающее фигуру платье Антонеллы.

Антонелла Роккузо ждет третьего ребенка от нападающего испанского футбольного клуба "Барселона" и сборной Аргентины, Лионеля Месси. Супруги недавно поженились, но живут вместе с 2009 года и воспитывают двоих детей: годовалого Матео и четырехлетнего Тиаго. На теле футболиста есть татуировка с именем первенца и изображением рук.

В прошлом Месси лично подтверждал слухи о беременности жены в своем Instagram, но пока аккаунт футболиста молчит. Первой, кто громко объявил о возможном пополнении в семье восьмикратного чемпиона Испании, стала журналист Ноэлия Антонелли в ток-шоу “Дневник Марианны”.

Напомним, что это пятая девушка футбольной супер-звезды, о которой знает общественность. До этого 18-летний Лионель Месси встречался с 14-летней Макареной Лемос, уроженкой Росарио. Юную модель и подающего надежды футболиста познакомил отец девушки, жаждущий выгодно пристроить дочь. Однако отношения не сложились – воспротивилась мать Лионеля, да и особо теплых чувств между ними не возникло. Затем он недолго встречался со звездой аргентинского "Плейбоя" Лусианой Саласар, с Мисс-Польша Анной Вербер и моделью Клаудией Чьярдоне.

Volvemos a casa !!!!! Публикация от Leo Messi (@leomessi) Июл 10 2017 в 3:40 PDT

Отношения между Лионелем и Антонеллой начались в 2009 году, супруги знают друг друга с пяти лет. Их родители дружили, а сам Лео в детстве играл на поле вместе с кузеном Антонеллы. В 2012 у футболиста родился первый сын, Тьяго. Многие считают, что ребенок был назван в честь друга Месси, капитана “ПСЖ” Тьяго Силвы. 11 сентября 2015 года у 28-летнего футболиста родился второй сын – Матео.