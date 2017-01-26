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Месси женится в свой юбилей
Церемонию бракосочетания Месси назначил на дату своего рождения – 24 июня. В этот день ему исполнится 30 лет. Таким образом, форварда ждет двойное торжество и вдвое больше подарков.
Свадебная церемония пройдет в родном городе пары – Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей, сообщает "Газета.ру". Среди них будут члены семьи, друзья, коллеги, а также официальные лица, связанные с миром футбола.
Отметим, Лионель и Антонелла в отношениях находятся уже 16 лет. Причем связывают их не только романтические чувства, но и общие дети. Так, в 2012 году у пары родился сын, которого назвали Тьяго, а в 2015-м у мальчика появился брат – Матео.
О том, что Месси и Рокуццо планируют сыграть свадьбу в 2017 году, в декабре 2016-го сообщило издание Mundo Deportivo. Однако тогда точная дата торжества не называлась.
Напомним, футболист познакомился с Антонеллой еще в детстве. Однако встречаться молодые люди начали лишь в 2000-м, когда Месси подписал контракт с футбольным клубом "Барселона".
Лионель Месси считается лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины. Спортсмен является четырехкратным обладателем Кубка страны. Он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и пятикратно был удостоен звания лучшего футболиста в мире.
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