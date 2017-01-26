Месси женится в свой юбилей

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси назначил дату своего бракосочетания. Летом его подруга Антонелла Рокуццо станет законной супругой футболиста.

Церемонию бракосочетания Месси назначил на дату своего рождения – 24 июня. В этот день ему исполнится 30 лет. Таким образом, форварда ждет двойное торжество и вдвое больше подарков.

Свадебная церемония пройдет в родном городе пары – Росарио. Ожидается, что на празднике будут присутствовать около 700 гостей, сообщает "Газета.ру". Среди них будут члены семьи, друзья, коллеги, а также официальные лица, связанные с миром футбола.

Отметим, Лионель и Антонелла в отношениях находятся уже 16 лет. Причем связывают их не только романтические чувства, но и общие дети. Так, в 2012 году у пары родился сын, которого назвали Тьяго, а в 2015-м у мальчика появился брат – Матео.

Hoy pasamos a conocer el restaurante bellavista !!! Linda noche !! Фото опубликовано Leo Messi (@leomessi) Сен 4 2016 в 3:32 PDT

О том, что Месси и Рокуццо планируют сыграть свадьбу в 2017 году, в декабре 2016-го сообщило издание Mundo Deportivo. Однако тогда точная дата торжества не называлась.

Напомним, футболист познакомился с Антонеллой еще в детстве. Однако встречаться молодые люди начали лишь в 2000-м, когда Месси подписал контракт с футбольным клубом "Барселона".

Ya en casa con la familia y unos buenos mates !!!! Los amo ���� Фото опубликовано Leo Messi (@leomessi) Сен 17 2016 в 10:08 PDT

Лионель Месси считается лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и сборной Аргентины. Спортсмен является четырехкратным обладателем Кубка страны. Он четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и пятикратно был удостоен звания лучшего футболиста в мире.

