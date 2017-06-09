Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

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Спорт

Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли

Евгений Малкин. Фото: Jana Chytilova/Freestyle Photo/Gettyimages.ru
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин принял участие в массовой драке во время хоккейного матча с "Нэшвилл Предаторз". Спортсмен вступился за своего коллегу по команде и начал избивать соперника Романа Йоси.
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Конфликт разгорелся в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает NBC News. После того, как Роман Йоси применил в отношении одного из игроков "Питтсбурга" силовой прием, Евгений Малкин развязал с ним драку, которая впоследствии переросла в массовый мордобой. В результате шесть участников схватки, включая Малкина, получили различные штрафы.

Автор: Константин Улюкаев9 июня 2017, 09:57

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