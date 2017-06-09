Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли
Конфликт разгорелся в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, передает NBC News. После того, как Роман Йоси применил в отношении одного из игроков "Питтсбурга" силовой прием, Евгений Малкин развязал с ним драку, которая впоследствии переросла в массовый мордобой. В результате шесть участников схватки, включая Малкина, получили различные штрафы.
Голоса в голове могут заставлять актера вытворять непристойности
Ведущая "Дома-2" оголила свои роскошные достоинства
Заключение медицинской экспертизы переданы семье дипломата
Балерина продемонстрировала новый образ