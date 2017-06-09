Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин принял участие в массовой драке во время хоккейного матча с "Нэшвилл Предаторз". Спортсмен вступился за своего коллегу по команде и начал избивать соперника Романа Йоси.

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