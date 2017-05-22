Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу

Нидерландская олимпийская чемпионка по плаванию Инге де Брюин стала героиней нового сезона голландского телешоу "Адам в поисках Евы". Примечательно, что в программе спортсменка снимается совершенно голой.

В рамках программы знаменитая пловчиха должна пробыть определенное время на тропическом острове в компании неизвестных ей мужчин, передает Daily Mail. Среди них Инге де Брюин должна выбрать своего будущего возлюбленного.

Примечательно, что герои передачи участвуют в реалити-шоу совершенно обнаженными. Олимпийская чемпионка рассказала, что она не стесняется оголять свое тело перед телезрителями, так как у нее уже был похожий опыт – после окончания спортивной карьеры она стала моделью бренда женского нижнего белья.

Между тем нидерландская спортсменка рассказала местным СМИ, чего именно она ждет от потенциального возлюбленного. По ее словам, он должен быть "милым, очаровательным, заботливым, смешным и немного загадочным".

De eerste beelden van een poedelnaakte Inge de Bruijn uit Adam Zkt. Eva zijn uitgelekthttps://t.co/l7W0ZVgpvw pic.twitter.com/nb1OdFVhuM — FHM ���� (@FHM_Nederland) 22 мая 2017 г.

Участие Инги де Брюин вызвало оживленное обсуждение в нидерландском сегменте Сети. Многие восхитились формами пловчихи, в то время как другие раскритиковали ее за участие в этой программе. "Даже пловчиха Инге докатилась до этого телешоу... Ей настолько не хватает внимания общественности?" – возмутилась в соцсети Twitter пользователь Mirjam.

Inge de Bruijn swims naked on Adam seeks Eve TV show

https://t.co/u9988UTIIB — KBD Homes Inc (@milagroncase) 22 мая 2017 г.

Инге де Брюин – четырехкратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы. Она трижды становилась мировой рекордсменкой на дистанциях 50 и 100 метров свободным стиле и 100 метров баттерфляем.