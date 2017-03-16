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"Холостяк" снялся голым в туалете

Фото: телеканал ТНТ
Звезда первого сезона амурного проекта "Холостяк", известный украинский футболист Евгений Левченко шокировал своих поклонников "голым" фото из туалета. Люди в ужасе от выходки спортсмена.
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Народ теряется в догадках, зачем 39-летний футболист поделился таким интимным фото. Вроде, от отсутствия популярности он не страдает. И в личной жизни счастлив: у Левченко есть супруга и семимесячный сын.

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Однако Евгений не постеснялся показать своим подписчикам самое сокровенное. Возможно, хотел похвастаться идеальным телом.

"Сижу значит в офисе, никого не трогаю. Думаю и смотрю футбол, вдруг, откуда не возьмись папарацци "появилсь"! 😂🙈" – подписал спорный кадр футболист.

Комментаторы принялись ругать спортсмена за фото на грани фола. "Фуу кошмар", "Ужас какой", "Как мне это развидеть???!!!", "Чур меня, чур!", "Захотелось руки пойти помыть, а я как назло в этот момент ела", "Я в шоке🙈кошмар", "Жуть.... 😱😱😱 конечно смело... но ужасно... 🙉🙈", – негодуют пользователи Сети.

Евгений в 2013 году принял участие в реалити-шоу "Холостяк" на канале ТНТ в качестве главного героя. Выбрал себе в жены Олесю Ермакову, но вскоре расстался с ней. Причиной стало то, что они живут в разных странах.

В апреле 2016 года стало известно, что Евгений и его избранница Виктория Кобленко ожидают первенца. Как оказалось, супругов связывали очень длительные серьезные отношения, еще до участия футболиста в проекте "Холостяк". В августе у Евгения и Виктории родился первенец – мальчик, которому дали имя Кий.

Автор: Елена Алешина16 марта 2017, 16:57

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