Леся Рябцева получила травму на шоу "Холостяк"

На съемках шоу "Холостяк" телеканала ТНТ произошло ЧП. Одна из участниц, журналистка Леся Рябцева, получила серьезную травму.

Инцидент с 25-летней девушкой произошел во время вечеринки в честь старта проекта на вилле в Шри-Ланке. Ведь именно там разместились претендентки на сердце нового героя шоу – актера Ильи Глинникова.

Поскольку во время инцидента съемочный процесс шел своим ходом, происшествие с Рябцевой попало на видео. Экс-помощница главного редактора и ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова оступилась по дороге в туалет. Участница вошла ногой в борт бассейна, неудачно упав, передает Life.ru.

На помощь Лесе поспешили свидетели ЧП. Однако Рябцевой все равно пришлось вызывать скорую помощь, поскольку подручные средства девушке не помогли. Прибывшие на съемочную площадку медики увезли плачущую от боли журналистику в клинику.

В больнице Лесе диагностировали травму ноги и отправили на дополнительное обследование. Съемочный процесс, несмотря на травму Рябцевой, останавливать не стали.

По информации СМИ, шоу уже отсняли и теперь будут выдавать его в эфир канала ТНТ еженедельно, начиная с марта. Участницы проекта, претендовавшие на розу, руку и сердце очередного холостяка, вернулись домой и подписали договор о неразглашении информации.