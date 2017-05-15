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Спорт

Известный хоккеист признался в неприязни к России

Элвис Мерзликин. Фото: GLOBAL LOOK press/Joel Marklund
Известный хоккеист, сын москвича Элвис Мерзликин не любит Москву и Россию и опасается Артемия Панарина. Голкипер швейцарского "Лугано" родом из Риги и в текущем чемпионате мира защищает цвета флага Латвии.
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Сборная Латвии по хоккею преподнесла болельщикам немало сюрпризов в нынешнем чемпионате мира. Комментаторы считают, что в этом велика заслуга 23-летнего вратаря швейцарского "Лугано" Элвиса Мерзликина, ставшего стеной в воротах латвийской сборной.

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Хоккеисты Латвии уже успели взять верх над командами Дании, Словакии и Италии, в упорной борьбе уступив лишь шведам и американцам. При этом, по мнению Мерзликина, в латвийской сборной нет звезд: команда выходит на лед как одно целое.

"Я чувствую себя как в семье. Мы – одна маленькая семья. У нас нет звезд, как Панарин в сборной России. Думаю, если мы будем единой командой, то можем обыграть любого соперника", – считает вратарь.

Причем "тема Панарина" сквозит во всех разговорах Мерзликина. Для голкипера российский хоккеист – и пример для подражания, и достойный уважаемый соперник.

"Он сказал, что я в прошлом году лоханулся, хочу посмотреть, может быть, и в этом лоханусь (улыбается). Но думаю, что в этом году не лоханусь. Жду матча с Россией и бросков Панарина. Артемий – отличный игрок. Возможно, он меня не разочарует и даже забьет в мои ворота красивый гол. Мне интересно будет сыграть против Панарина и посмотреть, как я смотрюсь на его фоне" – откровенничает Мерзликин в интервью изданию Championat.com.

⚪️⚫️

Публикация от Elvis Merzlikins (@merzly)


Спортсмен не считает себя русским, несмотря на отца-россиянина. По собственному признанию хоккеиста, его настоящий дом в Швейцарии.

"Мама у меня из Латвии, а папа – русский, из Москвы… Я же вырос в Швейцарии и больше себя ассоциирую с этой страной. Я чувствую, что мой дом в Швейцарии. А как человек, конечно, я латыш. Играю за сборную Латвии, для меня это самое главное… Я с детства играю в Швейцарии, поэтому считаюсь швейцарским хоккеистом", – отметил голкипер.

Мерзликин также не готов выйти на лед под российским флагом. По его признанию, предложения из России поступали, но он не готов их рассматривать. "Предложения от российских клубов были после прошлогоднего чемпионата мира, но мне не нравятся Россия и КХЛ", – отрезал вратарь.

Встреча сборных Латвии и России пройдет 15 мая в Кельне. Начало матча в 21:15.

Автор: Алексей Минин15 мая 2017, 13:41

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